Специалист по развитию бизнеса Сухоставец оценил плюсы режима самозанятости для молодёжи

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Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец отметил, что с момента вступления в силу в 2020 году специального налогового режима — самозанятости — право зарегистрировать статус плательщика налога на профессиональный доход получили и подростки с 16 лет.
Специалист по развитию бизнеса Сухоставец оценил плюсы режима самозанятости для молодёжи
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«Для них это хорошая возможность монетизировать хобби или навыки, а также настоящая школа бизнеса, в которой можно узнать, что значит работать на себя, как продвигать свой бизнес, взаимодействовать с государством, декларировать доходы и платить налоги», — сказал он в разговоре с ИА REGNUM.

Самозанятость даёт несовершеннолетним возможность учиться бизнесу без особых рисков, в то время как им доступны и меры поддержки предпринимательства, например гранты и консультации специалистов. Всё это делает самозанятость идеальным инструментом для начинающих предпринимателей, подчеркнул эксперт.

По данным 2021 года, около 16 тыс. человек в возрасте от 16 до 18 лет зарегистрированы в статусе самозанятого.

Ранее, как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

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