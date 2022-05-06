В Петербурге военнослужащие Росгвардии провели парады у домов 52 ветеранов

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Акция «Парад у дома ветерана», посвящённая 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла в Санкт-Петербурге.
В Петербурге военнослужащие Росгвардии провели парады у домов 52 ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Во время акции военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии в составе парадного расчёта со Знаменем Победы, военным оркестром и ансамблем песни и пляски проехали по местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда и поздравили их с наступающим Днём Победы.

Военнослужащие исполнили песни военных лет и прошли торжественным маршем.

В Северо-Западном округе в рамках акции поздравили 52 ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.

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