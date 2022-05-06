В Петербурге военнослужащие Росгвардии провели парады у домов 52 ветеранов
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Во время акции военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии в составе парадного расчёта со Знаменем Победы, военным оркестром и ансамблем песни и пляски проехали по местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда и поздравили их с наступающим Днём Победы.
Военнослужащие исполнили песни военных лет и прошли торжественным маршем.
В Северо-Западном округе в рамках акции поздравили 52 ветеранов Великой Отечественной войны.
Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.