Ветеран Белозёрова поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне

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Ветеран Антонина Белозёрова поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Ветеран Белозёрова поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

«В 1941 году мы получали дипломы в начале июня, а 22 июня началась война. Я закончила уже медицинскую школу, получила среднее медицинское образование и работала в городской больнице. В августе привезли эшелон раненых, мы принимали их, мне было 17 с половиной лет», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда» в рамках спецпроекта «Лица Победы».

Антонина пошла в военкомат, её зачислили в отдельный женский батальон и отправили на фронт.

«Наша задача была — самолёты смотреть, не пропустить их. У нас были бинокли дальнего видения, автоматы, мы были вооружены», — сообщила ветеран.

Данные передавались радистам, а те сообщали информацию лётчикам и зенитчикам.

«Мы были глаза и уши армии. У нас был комсомольский задор. И вот такие мысли, чтобы быстрее закончилась война», — заключила Белозёрова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что традиционную акцию «Бессмертный полк» организуют в Москве 9 мая. Ожидается, что к шествию присоединятся свыше 1 млн человек.

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