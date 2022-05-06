В Иркутске установили мемориальную доску в честь кавалера ордена Красного Знамени Вишнякова

В Иркутске установили мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красного Знамени Моисея Вишнякова.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На церемонии присутствовали представители местных властей, мэр Руслан Болотов, общественники, родственники Вишнякова.

«В 1941 году он получил свой боевой орден, будучи командиром диверсионного подразделения. То, что он тогда сделал, сегодняшние специалисты-диверсанты оценивают очень высоко. Уничтожил он 400 с лишним фашистов. Человек очень большого мужества, поскольку в 1942 году был очень тяжело ранен, полгода пролежал в госпитале», — напомнил заместитель председателя правления Союза ветеранов госбезопасности Сергей Казаков.

В начале 1970-х годов Вишняков был переведён в Иркутское областное управление госбезопасности.

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