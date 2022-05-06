В Иркутске установили мемориальную доску в честь кавалера ордена Красного Знамени Вишнякова

Короткая ссылка
В Иркутске установили мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красного Знамени Моисея Вишнякова.
В Иркутске установили мемориальную доску в честь кавалера ордена Красного Знамени Вишнякова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На церемонии присутствовали представители местных властей, мэр Руслан Болотов, общественники, родственники Вишнякова.

«В 1941 году он получил свой боевой орден, будучи командиром диверсионного подразделения. То, что он тогда сделал, сегодняшние специалисты-диверсанты оценивают очень высоко. Уничтожил он 400 с лишним фашистов. Человек очень большого мужества, поскольку в 1942 году был очень тяжело ранен, полгода пролежал в госпитале», — напомнил заместитель председателя правления Союза ветеранов госбезопасности Сергей Казаков.

В начале 1970-х годов Вишняков был переведён в Иркутское областное управление госбезопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить