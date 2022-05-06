Фото для акции «Бессмертный полк» в Москве можно будет распечатать в центрах «Мои документы»

Фотографию для акции «Бессмертный полк» в Москве можно будет распечатать в центрах «Мои документы».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэра столицы.

Услуга доступна до 8 мая включительно. Принимаются снимки, письма, воспоминания о подвигах родных и близких, прошедших войну.

Сотрудники центров разместят данные в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.