Фото для акции «Бессмертный полк» в Москве можно будет распечатать в центрах «Мои документы»

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Фотографию для акции «Бессмертный полк» в Москве можно будет распечатать в центрах «Мои документы».
Фото для акции «Бессмертный полк» в Москве можно будет распечатать в центрах «Мои документы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэра столицы.

Услуга доступна до 8 мая включительно. Принимаются снимки, письма, воспоминания о подвигах родных и близких, прошедших войну.

Сотрудники центров разместят данные в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.

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