Фото для акции «Бессмертный полк» в Москве можно будет распечатать в центрах «Мои документы»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэра столицы.
Услуга доступна до 8 мая включительно. Принимаются снимки, письма, воспоминания о подвигах родных и близких, прошедших войну.
Сотрудники центров разместят данные в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».
Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.