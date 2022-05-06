К Международному дню семьи почти 40 семей Ямало-Ненецкого автономного округа получат награды
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Об этом информирует «Ямал-Медиа» со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора ЯНАО.
В сообщении также сказано, что родителям, достойно выполняющим свои обязанности, вручат благодарственные письма и почётные грамоты в четырёх районах округа.
Кроме того, для жителей региона к празднику подготовили концерты, турниры, фестивали и акции.
Ранее URA.RU сообщало, как пройдёт празднование Дня Победы в регионе.