К Международному дню семьи почти 40 семей Ямало-Ненецкого автономного округа получат награды

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К Международному дню семьи, который состоится 15 мая, почти 40 семей Ямало-Ненецкого автономного округа получат награды.
К Международному дню семьи почти 40 семей Ямало-Ненецкого автономного округа получат награды
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Ямал-Медиа» со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора ЯНАО.

В сообщении также сказано, что родителям, достойно выполняющим свои обязанности, вручат благодарственные письма и почётные грамоты в четырёх районах округа.

Кроме того, для жителей региона к празднику подготовили концерты, турниры, фестивали и акции.

Ранее URA.RU сообщало, как пройдёт празднование Дня Победы в регионе. 

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