В Севастополе зафиксировали 38 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе зафиксировали 38 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 83 662.

Вакцинацию прошли 314 539 жителей.

Также стало известно, что жителям Ямало-Ненецкого автономного округа из группы риска по COVID-19 напомнили о важности соблюдения мер безопасности, передаёт «Ямал 1».

«Северянам из группы риска я бы посоветовал строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Закрытые помещения лучше вовсе не посещать. Для остальных (с учётом того, что COVID-19 переносится несколько легче, с учётом снижения показателя заболеваемости) риск заразиться ниже», — заявил главврач центра медпрофилактики Сергей Токарев.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.