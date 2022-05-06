В Севастополе зафиксировали 38 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Севастополе зафиксировали 38 случаев коронавируса за последние сутки.
В Севастополе зафиксировали 38 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 83 662.

Вакцинацию прошли 314 539 жителей.

Также стало известно, что жителям Ямало-Ненецкого автономного округа из группы риска по COVID-19 напомнили о важности соблюдения мер безопасности, передаёт «Ямал 1».

«Северянам из группы риска я бы посоветовал строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Закрытые помещения лучше вовсе не посещать. Для остальных (с учётом того, что COVID-19 переносится несколько легче, с учётом снижения показателя заболеваемости) риск заразиться ниже», — заявил главврач центра медпрофилактики Сергей Токарев.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить