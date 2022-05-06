Во Всероссийском проекте «Футбол в школе» примет участие более 60 школ Ставрополья

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Во Всероссийском проекте «Футбол в школе» от Российского футбольного союза примет участие более 60 школ Ставрополья. Отмечается, что их отобрали из 117 заявок от других школ края.
Во Всероссийском проекте «Футбол в школе» примет участие более 60 школ Ставрополья
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «СвоёТВ».

В сообщении также сказано, что школы, чьё участие в проекте было одобрено, получат от организаторов мероприятия спортинвентарь для занятий футболом.

«Участие в проекте подразумевает, что третий урок учебного предмета «Физическая культура» будет футбольным. Школа должна иметь спортивную секцию по футболу/мини-футболу, участвовать в соревнованиях по данным видам спорта, а также в фестивале «Футбол в школе», — рассказали в пресс-службе министерства региона. 

Проект стартует 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось о строительстве нового корпуса в одной из московских школ.

 

 

 

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