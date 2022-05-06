Колокольцев подписал программу сотрудничества с Вьетнамом в сфере противодействия экстремизму

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Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал программу российско-вьетнамского сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, противодействия экстремизму и борьбы с торговлей человеческими органами.
Колокольцев подписал программу сотрудничества с Вьетнамом в сфере противодействия экстремизму
  • РИА Новости

Действие документа распространяется на 2022—2024 годы, передаёт ФАН.

Программа взаимодействия была ранее подписана главой Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в дистанционном формате.

Стороны смогут сотрудничать в том числе по вопросам внедрения информационных технологий в сферу безопасности дорожного движения, отметили в МВД России.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

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