Колокольцев подписал программу сотрудничества с Вьетнамом в сфере противодействия экстремизму
- РИА Новости
Действие документа распространяется на 2022—2024 годы, передаёт ФАН.
Программа взаимодействия была ранее подписана главой Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в дистанционном формате.
Стороны смогут сотрудничать в том числе по вопросам внедрения информационных технологий в сферу безопасности дорожного движения, отметили в МВД России.
Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.