Воробьёв поблагодарил принявших 11 беженцев из ЛНР и ДНР жительниц Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Я хотел бы Надежду Ивановну поблагодарить. Её поступок заслуживает большого уважения. Такие люди есть, и мир держится на них», — сказал Андрей Воробьёв, пообещав помочь беженцам с документами.
Всего в регион прибыли около 20 тыс. переселенцев из Донбасса.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.