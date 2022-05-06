Воробьёв поблагодарил принявших 11 беженцев из ЛНР и ДНР жительниц Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность пенсионерке из Солнечногорска и её дочери, которые разместили в своих домах 11 вынужденных переселенцев из Донбасса, включая детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хотел бы Надежду Ивановну поблагодарить. Её поступок заслуживает большого уважения. Такие люди есть, и мир держится на них», — сказал Андрей Воробьёв, пообещав помочь беженцам с документами.

Всего в регион прибыли около 20 тыс. переселенцев из Донбасса.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.