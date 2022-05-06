В Приморье зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 125 жителей.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 174 326 жителей, выздоровели 171 578.

За время прививочной кампании в Приморье получили 1 298 560 доз антиковидных препаратов, в том числе для подростков, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Вакцинировались 1 055 465 жителей края.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.