В Приморье зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки

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В Приморском крае зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 125 жителей.
В Приморье зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 174 326 жителей, выздоровели 171 578.

За время прививочной кампании в Приморье получили 1 298 560 доз антиковидных препаратов, в том числе для подростков, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Вакцинировались 1 055 465 жителей края.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

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