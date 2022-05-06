Свердловская область заняла второе место в России по числу бюджетных мест в вузах

Свердловские вузы получат 19 557 бюджетных мест на 2023—2024 учебный год по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства образования России.

«Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приёма (бюджетных мест. — RT) на 2023—2024 годы. По итогам конкурсной процедуры вузам Свердловской области выделили 19 557 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Среди регионов России с наибольшим количеством бюджетных мест Свердловская область занимает второе место», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наибольшее количество бюджетных мест — в УрФУ (9786).

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в новом учебном году.