Расходы на программу реновации в Москве в 2022 году составят 110 млрд рублей

Объём расходов на финансирование программы реновации в Москве в 2022 году составит 110 млрд рублей. Обязательства по программе планируется выполнить в утверждённые ранее сроки, несмотря на введённые санкции.

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Правительство Москвы планирует выполнить все обязательства перед участниками программы реновации в утверждённые сроки, несмотря на серьёзное изменение экономической ситуации. В текущем году утверждённый объём расходов на финансирование программы реновации составит 110 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По словам заммэра, «новая экономическая реальность не должна привести к увеличению сроков строительства домов, к растягиванию процессов долгожданного переезда для участников программы реновации».

Бочкарёв считает, что для ускорения хода программы реновации в Москве необходимо создать дополнительный резерв жилых площадей, а также рассмотреть дополнительные источники финансирования.

Он также сообщил, что в рамках московской программы реновации принято решение о строительстве дополнительно 8 млн кв. м жилой недвижимости.

«Это позволит ускорить переселение, а также дофинансировать программу, в том числе за счёт реализации части квартир на рынке. Таким образом, мы сможем гарантировать её реализацию, не допустить увеличения сроков сдачи домов и даже приблизить эти сроки», — приводятся слова заммэра на сайте.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве снесли 91 старый дом с начала реализации программы реновации.