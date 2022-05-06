Во Владивостоке рассказали подробности о подготовке к параду Победы

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Во Владивостоке рассказали подробности о подготовке военнослужащих и военной техники к параду Победы
Во Владивостоке рассказали подробности о подготовке к параду Победы
  • РИА Новости

В подготовке к параду, посвящённому 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 1800 человек и более 30 единиц боевой и специальной техники Береговых войск Тихоокеанского флота, передаёт ИА PrimaMedia.

На параде будут представлены танки Т-80, боевые машины БМП-3, бронетранспортёры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и другая современная техника.

Также стало известно, что завершающие приготовления к празднику состоялись минувшей ночью в Екатеринбурге. В шествии примут участие боевой танк Т-90 и кавалерия — в этом году число наездников увеличили вдвое. Они провезут знамёна сформированных в годы войны на Урале воинских подразделений, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что персональный парад для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели сотрудники следственного управления и кадеты профильного класса Следственного комитета России в Уфе.

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