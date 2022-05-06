В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 18 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2727 пациентов, в ковидных центрах — 144 пациента в состоянии средней тяжести, 22 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 35 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области ревакцинацию от коронавируса прошли около 130 тыс. жителей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По данным на 5 мая, прививку от COVID-19 сделали 718 229 жителей региона, завершили иммунизацию 556 810.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.