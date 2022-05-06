Сотрудники СК и кадеты провели индивидуальный парад для ветерана войны в Уфе
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Башкирии.
Отмечается, что в преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне следователи совместно с учащимися профильных кадетских классов поздравили 99-летнего фронтовика Кашшафа Аглетдиновича Самигуллина.
Они провели для ветерана персональный праздничный парад во дворе его дома, продемонстрировали специальное транспортное средство и вооружение.
Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.