Сотрудники СК и кадеты провели индивидуальный парад для ветерана войны в Уфе

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Персональный парад для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели сотрудники следственного управления и кадеты профильного класса Следственного комитета России в Уфе.
Сотрудники СК и кадеты провели индивидуальный парад для ветерана войны в Уфе
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Башкирии.

Отмечается, что в преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне следователи совместно с учащимися профильных кадетских классов поздравили 99-летнего фронтовика Кашшафа Аглетдиновича Самигуллина.

Они провели для ветерана персональный праздничный парад во дворе его дома, продемонстрировали специальное транспортное средство и вооружение.

Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.

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