Сотрудники СК и кадеты провели индивидуальный парад для ветерана войны в Уфе

Персональный парад для 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели сотрудники следственного управления и кадеты профильного класса Следственного комитета России в Уфе.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Башкирии.

Отмечается, что в преддверии 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне следователи совместно с учащимися профильных кадетских классов поздравили 99-летнего фронтовика Кашшафа Аглетдиновича Самигуллина.

Они провели для ветерана персональный праздничный парад во дворе его дома, продемонстрировали специальное транспортное средство и вооружение.

Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.