Юрист Прядко перечислил способы защититься от мошенничества в преддверии 9 мая

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Юрист Михаил Прядко перечислил способы защититься от мошенничества в преддверии 9 мая.
Юрист Прядко перечислил способы защититься от мошенничества в преддверии 9 мая
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что всё более популярной становится мошенническая схема, связанная с пожертвованиями благотворительным организациям, помогающим, как они заявляют, ветеранам.

«Если говорить о благотворительных акциях, то, прежде чем что-то давать этим организациям, важно проверить их сайт, документы и лицевой счёт. Легальные организации не будут просить перевести деньги на карту физического лица. Кроме того, есть целый список верифицированных благотворительных организаций, которые дадут гарантии на то, что деньги дойдут до нуждающихся», — порекомендовал эксперт. 

Он добавил, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди старшего поколения. 

Ранее kp.ru сообщил о крупном мошенничестве в отношении пенсионерки в Твери.

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