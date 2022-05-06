Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдёт в Самаре 18 мая

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XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдёт в Самаре 18 мая. Он состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдёт в Самаре 18 мая
  • © Российская студенческая весна

Об этом информирует sova.info.

Отмечается, что фестиваль можно будет посмотреть онлайн на одном из региональных каналов, в социальных сетях, а также в самарском парке под открытым небом.

Как сообщается, зрителей ждёт насыщенная программа.

«Мы хотим, чтобы фестиваль вышел на улицы города, чтобы люди могли увидеть замечательный, искромётный талант наших студентов. Это самые креативные ребята. За ними — будущее страны», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В сообщении также говорится, что режиссёром-постановщиком шоу стал двукратный лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов. 

Ранее сообщалось о завершении фестиваля «Студенческая весна — 2022» в Хабаровском крае.

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