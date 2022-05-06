Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о социальном проекте «Москва — с заботой об истории».

Целью проекта является помощь москвичам в сохранении семейных архивов, передаёт слова мэра сайт «Москва 24».

Сообщается, что фронтовые письма, фотографии, ордена, медали и другие вещи фронтовиков передать на сохранение могут все желающие через офисы «Мои документы».

«Сегодня эти письма и фотографии переводятся в электронный вид и размещаются на специальном сайте — виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», где каждый может познакомиться с историями поколения победителей», — рассказал Собянин.

За время работы проекта на хранение было передано почти 11 тыс. документов и предметов времён войны. Трём семейным реликвиям присвоен статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы.

«Уникальный экспонат — карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Фёдору Леонову. Это практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны», — цитирует мэра НТВ.

Два других экспоната — это макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года и фотоальбом 80-го гвардейского миномётного полка.