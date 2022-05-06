Бастрыкин и Кондратьев возложили цветы к военному мемориалу на Кубани
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Как сообщает «Кубань 24», Бастрыкин и Кондратьев почтили минутой молчания память погибших.
Также в мероприятии приняли участие глава СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов, вице-губернатор региона Александр Власов, также ученики Кропоткинского казачьего кадетского корпуса и местной школы, представители общественных и ветеранских организаций.
«В 1942 году на этом месте шли смертельные бои. Сотни жителей полегли за честь, свободу и независимость нашей Родины. Будем хранить память дедов и прадедов. Будем продолжать славные традиции армии и казачества. Слава павшим героям, память о них вечна», — сказал Бастрыкин.
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