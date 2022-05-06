Корвет ТОФ «Гремящий» поразил учебную цель в акватории Японского моря

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота ВМФ России выполнил в Японском море успешный пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной учебной цели.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны России.

«Боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель», — говорится в сообщении.

Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ», предназначенный для поражения подводных лодок, с 2019 года проходил государственные испытания на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов».

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