Корвет ТОФ «Гремящий» поразил учебную цель в акватории Японского моря
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны России.
«Боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель», — говорится в сообщении.
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ», предназначенный для поражения подводных лодок, с 2019 года проходил государственные испытания на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военнослужащие ЗВО решили задачи по созданию защищённой связи на масштабных учениях.