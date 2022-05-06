Врач-кардиолог Золоторёва рассказала об опасностях кардиотренировок

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Врач-кардиолог Наталия Золоторёва рассказала об опасностях кардиотренировок.
Врач-кардиолог Золоторёва рассказала об опасностях кардиотренировок
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В беседе с сайтом «Москва 24» она порекомендовала пройти полное обследование организма и посоветоваться с врачом перед тем, как начать заниматься бегом.

«Ни в коем случае нельзя бегать в течение первых двух-трёх месяцев после инсульта или инфаркта. Позже лёгкие пробежки будут возможны, но только если разрешит лечащий врач», — предупредила эксперт.

Кроме того, она напомнила о необходимости делать перерывы и следить за пульсом во время бега.

«Помните, что во время занятий любым фитнесом надо следить за частотой сердечных сокращений. Она не должна превышать 120—130 ударов в минуту», — сказала врач.

Людям, которым бег противопоказан, кардиолог посоветовала начать заниматься йогой, растяжкой или пилатесом. 

Ранее кардиолог Шугушев в беседе с Nation News рассказал об опасности резкого снижения давления у человека.

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