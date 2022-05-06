Диетолог Богданова напомнила о вреде фастфуда

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Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рассказала о вреде, который могут нанести здоровью частые походы в рестораны быстрого питания.
Диетолог Богданова напомнила о вреде фастфуда
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«Постарайтесь отказаться от того, что приготовлено во фритюре. Потому что мы не знаем температуру горения этого масла, как долго им пользовались», — сказала эксперт в интервью «Радио 1».

Меньший урон здоровью принесёт продукция, приготовленная на сковороде или гриле.

По словам Богдановой, основной вред от фастфуда приносят канцерогены, образующиеся при горении масла, а также усилители вкуса, которые вызывают обезвоживание.

При этом одно посещение ресторанов быстрого питания в месяц не нанесёт вреда здоровью, если нет противопоказаний, заключила специалист.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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