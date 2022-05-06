Энтомолог Ганушкина назвала возможные последствия комариных укусов

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Заведующая отделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, что комариный укус может вызвать аллергическую реакцию.
Энтомолог Ганушкина назвала возможные последствия комариных укусов
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При укусе комара в организм человека вводится чужеродный белок, что может вызвать аллергию, особенно у детей, сказала Ганушкина в беседе с «Радио 1».

По её словам, в летний жаркий период комары также могут быть переносчиками лихорадки, малярии.

В связи с этим она порекомендовала тем, у кого есть аллергия на комариные укусы, принимать антигистаминные препараты.

Ранее врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники №1 больницы «РЖД-Медицина» в Твери Татьяна Клишева в беседе с «Известиями» рассказала, что делать при укусе клеща.

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