Энтомолог Ганушкина назвала возможные последствия комариных укусов

Заведующая отделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, что комариный укус может вызвать аллергическую реакцию.

При укусе комара в организм человека вводится чужеродный белок, что может вызвать аллергию, особенно у детей, сказала Ганушкина в беседе с «Радио 1».

По её словам, в летний жаркий период комары также могут быть переносчиками лихорадки, малярии.

В связи с этим она порекомендовала тем, у кого есть аллергия на комариные укусы, принимать антигистаминные препараты.

Ранее врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники №1 больницы «РЖД-Медицина» в Твери Татьяна Клишева в беседе с «Известиями» рассказала, что делать при укусе клеща.