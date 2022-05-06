Диетолог Герасимова перечислила полезные свойства зелёного лука

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Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала о полезных свойствах зелёного лука.
Диетолог Герасимова перечислила полезные свойства зелёного лука
  • Gettyimages.ru

Перья зелёного лука богаты такими веществами, как калий, кальций, цинк, витаминами группы А, В, С.

Витамин А улучшает зрение, а цинк делает из овоща природный антибиотик, сказала специалист в беседе с «Известиями».

«Витамин С повышает иммунитет, поэтому зелёный лук особенно эффективен при сезонных простудах, гриппе, авитаминозе. Кроме того, он обеззараживает ротовую полость и снижает риск кариеса и стоматита», — отметила Герасимова.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU высказался о возможном вреде тунца для здоровья.

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