Диетолог Герасимова перечислила полезные свойства зелёного лука
- Gettyimages.ru
Перья зелёного лука богаты такими веществами, как калий, кальций, цинк, витаминами группы А, В, С.
Витамин А улучшает зрение, а цинк делает из овоща природный антибиотик, сказала специалист в беседе с «Известиями».
«Витамин С повышает иммунитет, поэтому зелёный лук особенно эффективен при сезонных простудах, гриппе, авитаминозе. Кроме того, он обеззараживает ротовую полость и снижает риск кариеса и стоматита», — отметила Герасимова.
Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU высказался о возможном вреде тунца для здоровья.