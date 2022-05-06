Власти Москвы рассказали о самых популярных сферах деятельности у индивидуальных предпринимателей города

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Самыми популярными сферами деятельности у ИП столицы оказались сферы розничной торговли и операций с недвижимостью, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали о самых популярных сферах деятельности у индивидуальных предпринимателей города
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

«В розничной торговле в Москве в середине апреля этого года работали 77,9 тыс. индивидуальных предпринимателей — это 21% от их общего числа в столице. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за год число действующих в этой сфере индивидуальных предпринимателей увеличилось на 45%, что подтверждает высокую популярность отрасли у малого и микробизнеса», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что в сфере операций с недвижимостью работает 41 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее на сайте «Москва 24» были перечислены пять самых востребованных услуг среди предпринимателей.

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