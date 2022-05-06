Власти Москвы рассказали о самых популярных сферах деятельности у индивидуальных предпринимателей города
- globallookpress.com
Об этом сообщает НСН.
«В розничной торговле в Москве в середине апреля этого года работали 77,9 тыс. индивидуальных предпринимателей — это 21% от их общего числа в столице. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за год число действующих в этой сфере индивидуальных предпринимателей увеличилось на 45%, что подтверждает высокую популярность отрасли у малого и микробизнеса», — рассказал Ефимов.
Он добавил, что в сфере операций с недвижимостью работает 41 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Ранее на сайте «Москва 24» были перечислены пять самых востребованных услуг среди предпринимателей.