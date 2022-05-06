В Москве рассказали об открытии нового музея на Поклонной горе
- РИА Новости
Об этом информирует ОТР.
Сообщается, что в музее собрано более 400 уникальных экспонатов военной техники, в том числе морская железнодорожная автоматизированная установка-транспортёр образца 1938 года, сторожевой бронекатер 1960-х годов, а также рубки подводных лодок, корабли и артиллерийские установки.
Новый комплекс разместился на территории площадью почти 10 га.
Уточняется, что для удобства посетителей музей поделён на несколько локаций: танковую, авиационную, артиллерийскую и транспортную.
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