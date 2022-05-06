Диетолог Дианова назвала безопасную для здоровья суточную норму кофе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что две чашки кофе в день можно считать безопасной для здоровья нормой.

«Идеально — две чашки кофе в день. На завтрак, чтобы проснуться, и на полдник, но, чтобы обязательно была какая-то еда, чтобы не было заброса желудочного содержимого в пищевод. Но не шоколад, так как кофе с шоколадом не сочетается, в итоге вы можете получить изжогу», — сказала Дианова в беседе с URA.RU.

По её словам, для правильного перекуса нужны клетчатка и белково-жировые продукты, например орехи или сыр.

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