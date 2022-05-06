Графолог Поротова рассказала, как определить наличие психических отклонений по почерку
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«Через руку мы транслируем свои эмоции, чувства, установки, темперамент, характер. Всё это мы выплёскиваем на бумагу. В зависимости от качества внутреннего содержания зависит и качество почерка», — уточнила графолог в разговоре с Пятым каналом.
Также она назвала признаки, которые косвенно могут свидетельствовать о сниженных психологических характеристиках.
В их число входят искажения букв, сниженная читабельность, неровные строки.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.