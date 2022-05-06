Графолог Поротова рассказала, как определить наличие психических отклонений по почерку

Графолог Оксана Поротова рассказала, какие признаки письма указывают на то, что у человека могут быть психологические или психические проблемы.

«Через руку мы транслируем свои эмоции, чувства, установки, темперамент, характер. Всё это мы выплёскиваем на бумагу. В зависимости от качества внутреннего содержания зависит и качество почерка», — уточнила графолог в разговоре с Пятым каналом.

Также она назвала признаки, которые косвенно могут свидетельствовать о сниженных психологических характеристиках.

В их число входят искажения букв, сниженная читабельность, неровные строки.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.