Графолог Поротова рассказала, как определить наличие психических отклонений по почерку

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Графолог Оксана Поротова рассказала, какие признаки письма указывают на то, что у человека могут быть психологические или психические проблемы.
Графолог Поротова рассказала, как определить наличие психических отклонений по почерку
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«Через руку мы транслируем свои эмоции, чувства, установки, темперамент, характер. Всё это мы выплёскиваем на бумагу. В зависимости от качества внутреннего содержания зависит и качество почерка», — уточнила графолог в разговоре с Пятым каналом.

Также она назвала признаки, которые косвенно могут свидетельствовать о сниженных психологических характеристиках.

В их число входят искажения букв, сниженная читабельность, неровные строки.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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