В Ставрополе рассказали о ночной репетиции парада Победы

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В Ставрополе рассказали о ночной репетиции парада Победы. Она прошла на главной площади города.
В Ставрополе рассказали о ночной репетиции парада Победы
  • РИА Новости

Об этом информирует newstracker

Сообщается, что участники сконцентрировались на отработке последовательности действий, скорости автомобиля командующего парадом и встречи техники.

Уточняется, что в этом году в параде Победы в Ставрополе примут участие несколько исторических образцов техники.

Репетиция состоялось, несмотря на проливной дождь.

Ранее kp.ru сообщало о закрытии центральных улиц в Калининграде в связи с вечерней репетицией парада. 

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