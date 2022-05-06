В Ставрополе рассказали о ночной репетиции парада Победы. Она прошла на главной площади города.

Об этом информирует newstracker.

Сообщается, что участники сконцентрировались на отработке последовательности действий, скорости автомобиля командующего парадом и встречи техники.

Уточняется, что в этом году в параде Победы в Ставрополе примут участие несколько исторических образцов техники.

Репетиция состоялось, несмотря на проливной дождь.

Ранее kp.ru сообщало о закрытии центральных улиц в Калининграде в связи с вечерней репетицией парада.