В Ставрополе рассказали о ночной репетиции парада Победы
- РИА Новости
Об этом информирует newstracker.
Сообщается, что участники сконцентрировались на отработке последовательности действий, скорости автомобиля командующего парадом и встречи техники.
Уточняется, что в этом году в параде Победы в Ставрополе примут участие несколько исторических образцов техники.
Репетиция состоялось, несмотря на проливной дождь.
Ранее kp.ru сообщало о закрытии центральных улиц в Калининграде в связи с вечерней репетицией парада.