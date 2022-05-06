Роспотребнадзор опроверг данные о заражении воды в Омской области холерой

Роспотребнадзор опроверг появившуюся в соцсетях информацию о якобы заражении воды в Омской области вибрионами холеры.

«Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники службы ведут работу по недопущению завоза этой опасной инфекции, а также предпринимают все необходимые меры для предотвращения её возможного распространения на территории России.

В Роспотребнадзоре сообщили, что случаев холеры в России в настоящее время не зафиксировано.