Роспотребнадзор опроверг данные о заражении воды в Омской области холерой
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«Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники службы ведут работу по недопущению завоза этой опасной инфекции, а также предпринимают все необходимые меры для предотвращения её возможного распространения на территории России.
В Роспотребнадзоре сообщили, что случаев холеры в России в настоящее время не зафиксировано.