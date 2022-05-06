Врач-диетолог Гинзбург назвал симптомы дефицита йода в организме
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В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что дефицит йода в организме человека может привести к развитию заболеваний щитовидной железы и даже к проблемам, связанным с онкологией.
«Щитовидка увеличивается, воспаляется, вызывая аутоиммунный тиреоидит. Возникает это по той причине, что собственные антитела железы начинают атаковать её клетки», — пояснил эксперт.
По его словам, йод — это минерал, а дефицит минерала приводит к заболеваниям этой железы и гипотиреозу.
«Возникает следующая клиника: сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса, когнитивное снижение. У женщин начинается выпадение волос и нарушается менструальный цикл», — предупредил эксперт.
Специалист уточнил, что при первых появлениях симптомов следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
Ранее педиатр Джалагония в беседе с Nation News перечислил симптомы дефицита йода в организме.