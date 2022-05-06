Правительство Москвы заявило, что на площадках фестиваля «Московская весна» 9 мая выступят акапельные команды. Некоторые из них являются победителями конкурса «Московская весна a capella».

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

У москвичей и гостей столицы появится возможность послушать вокальный квартет Abby-k, Moscow Gospel Team, Rain Drops и «Пятеrо», Rain Drops, Russian Acapella Band, Jukebox Trio, El Grande, Plus Five, CoffeetimeBand.

Уточняется, что коллективы подготовили выступления специально ко Дню Победы.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы появилась информация о программе фестиваля «Московская весна».