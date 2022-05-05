Врач Серебренникова дала рекомендации по составу дорожной аптечки
- РИА Новости
В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что желательно взять с собой растворы для обработки ссадин и небольших ран.
«Возьмите с собой пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов. Если вы знаете, что у вас есть аллергия на цветение растений, определённые продукты питания или даже лекарственные средства, то прихватите с собой антигистаминные препараты», — посоветовала Серебренникова.
Также рекомендуется положить в аптечку жаропонижающие, адсорбенты, градусник, препараты для пониженного давления, тонометр.
Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.