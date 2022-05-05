В Подмосковье запустили обновлённый инвестиционный портал

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В Московской области запустили обновлённый инвестиционный портал.
В Подмосковье запустили обновлённый инвестиционный портал
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Об этом сообщает телеканал «360».

«На платформе оперативно публикуются данные о всех мерах поддержки, бесплатных форумах и курсах», — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Например, предприниматели могут оформить онлайн-заявку по подбору земельного участка в аренду за один рубль в год, если это нужно для проекта импортозамещения.

Также доступен «Путеводитель бизнеса».

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли.

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