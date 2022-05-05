Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала о причинах возникновения дефицита железа

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала о причинах возникновения дефицита железа.
Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала о причинах возникновения дефицита железа
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«Железодефицитная анемия — одно из самых распространённых заболеваний в мире. В группе риска беременные женщины, женщины после родов и во время грудного вскармливания, а также дети раннего возраста», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, причины нехватки железа могут быть и другими, к примеру вследствие кровопотери.

«Кроме того, при некоторых заболеваниях желудка и кишечника нарушается всасывание железа — оно хуже усваивается», — отметила Антипова.

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