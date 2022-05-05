В Ставрополе открыли Стену памяти «Народная Победа»

Короткая ссылка
В Ставрополе открыли обновлённую Стену памяти «Народная Победа».
В Ставрополе открыли Стену памяти «Народная Победа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

На 200 баннерах размещено свыше 11 тыс. снимков участников Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы вспоминаем всех дедов, прадедов, которые погибли на войне, всех людей, которые отдали свои жизни. Если мы помним сегодня — то и завтра не забудем. И будем воспитывать наших детей на том, что нужно помнить всех, кто за их жизнь фактически отдали свои», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить