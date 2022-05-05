В Ставрополе открыли Стену памяти «Народная Победа»

В Ставрополе открыли обновлённую Стену памяти «Народная Победа».

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

На 200 баннерах размещено свыше 11 тыс. снимков участников Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы вспоминаем всех дедов, прадедов, которые погибли на войне, всех людей, которые отдали свои жизни. Если мы помним сегодня — то и завтра не забудем. И будем воспитывать наших детей на том, что нужно помнить всех, кто за их жизнь фактически отдали свои», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в Москве.