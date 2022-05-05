В Кирове для ветерана Великой Отечественной войны провели концерт под окнами дома

В Кирове для ветерана Великой Отечественной войны Валентины Шкоды провели концерт под окнами дома.

Об этом сообщает progorod43.

В 1943 году Шкода прошла курсы медсестёр запаса, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Сначала она попала на Юго-западный фронт, под Смоленск. День Победы Шкода встретила на Ленинградском фронте.

В концерте для ветерана приняли участие солисты Дома культуры «Лянгасово».

Ветеранов поздравили и в Георгиевском округе Ставропольского края, передаёт телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Представители региональных властей вручили участникам Великой Отечественной войны подарки и цветы.

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