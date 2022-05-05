В Федерации рестораторов и отельеров прокомментировали цены на гостиницы в России

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов прокомментировал цены на гостиницы в России.
В Федерации рестораторов и отельеров прокомментировали цены на гостиницы в России
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«У отелей сегмента четыре-пять звёзд, у которых был повышенный спрос, цены не росли существенно. Никто не собирался их в сезон удвоить. Если говорить про уровень две-три звезды, то они и не ожидали, что у них загрузка на лето будет хотя бы даже близко к 100%», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Прасов, Турция, Египет и ОАЭ дают возможность выбора, в том числе на майские праздники.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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