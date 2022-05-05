Диетолог Жукова рассказала о самых аллергенных продуктах
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это в том числе креветки, крабы и устрицы.
«Они являются сильнейшим аллергеном, причём аллергия на них распространена среди людей всех возрастных категорий. Особое внимание стоит обратить на содержание большого количества белка в данных продуктах», — пояснила эксперт.
По её словам, далее следуют все представители семейства паслёновых, например баклажаны и томаты.
Кроме того, в список аллергенных продуктов входят цитрусовые.
«Экзотические фрукты, такие как хурма или персики, могут стать аллергеном из-за отсутствия или недостаточного количества ферментов, необходимых для их усвоения в организме», — считает Жукова.
Она также добавила в список бананы, молочные продукты, кофе и мёд.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.