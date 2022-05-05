Диетолог Жукова рассказала о самых аллергенных продуктах

Короткая ссылка
Врач-диетолог Людмила Жукова рассказала о самых аллергенных продуктах.
Диетолог Жукова рассказала о самых аллергенных продуктах
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это в том числе креветки, крабы и устрицы.

«Они являются сильнейшим аллергеном, причём аллергия на них распространена среди людей всех возрастных категорий. Особое внимание стоит обратить на содержание большого количества белка в данных продуктах», — пояснила эксперт.

По её словам, далее следуют все представители семейства паслёновых, например баклажаны и томаты.

Кроме того, в список аллергенных продуктов входят цитрусовые.

«Экзотические фрукты, такие как хурма или персики, могут стать аллергеном из-за отсутствия или недостаточного количества ферментов, необходимых для их усвоения в организме», — считает Жукова.

Она также добавила в список бананы, молочные продукты, кофе и мёд.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить