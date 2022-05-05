На обновление реабилитационного оборудования в Тверской области направят более 58 млн рублей

На обновление реабилитационного оборудования в Тверской области будет направлено более 58 млн рублей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут ещё больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причём бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Также стало известно, что в больницах Московской области появилось ещё 23 современных аппарата УЗИ с начала 2022 года, передаёт телеканал «360».

Как отметила первый заместитель председателя регионального правительства Светлана Стригункова, УЗИ помогает вовремя выявить большое число заболеваний.

«Чем раньше патология будет обнаружена, тем быстрее пациент сможет начать лечение», — добавила она.

Ранее правительство Москвы заявило, что капитальный ремонт завершился в более чем 40 столичных поликлиниках.