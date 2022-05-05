Воробьёв рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы в регионе.

«Задача каждого из нас — чтить память героев. Все мероприятия, которые проходят в Подмосковье, а это более 100 мест, различных мемориалов, от самых больших до самых маленьких, имеют значение», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в регионе в том числе состоится акция «Бессмертный полк». У каждого мемориала планируют чествовать ветеранов.

Воробьёв добавил, что около 90 подмосковных ветеранов поедут 9 мая на Красную площадь.

Акция «Бессмертный полк» пройдёт также в Москве, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Шествие стартует в 15:00. Присоединиться к акции можно будет на выходах у станций метро «Динамо» и «Белорусская».

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Керчи примут участие более 370 человек.