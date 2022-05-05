Психолог Медведева рассказала о различиях между опекой и усыновлением

Главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, психолог Ирина Медведева рассказала о различиях между опекой и усыновлением.

«Опека даёт выплаты на ребёнка, квартиру от государства, когда ему исполнится 18 лет. Но главное, это совершенно другая степень ответственности», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, если ничего не получится, то ребёнка сможет взять другой опекун.

Медведева также отметила, что чем дольше человек будет привыкать к ребёнку, пока тот ещё не усыновлён, тем лучше.

«Берите его домой хотя бы на выходные. Он будет привыкать к вам, а вы — к нему, будете наблюдать за ним», — добавила она.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.