Исследование: интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в 1,5 раза

В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в интернет-магазинах отечественных брендов вырос к февралю на 55%, говорится в исследовании «Мегафона».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Число посетителей российских онлайн-магазинов на фоне ухода международных торговых сетей в марте выросло на 23% относительно февраля, а в апреле — на 17%.

Самый большой прирост пользователей отмечен в городах-миллионниках: Красноярске (+61%), Самаре (+58%), Волгограде (+57%), Санкт-Петербурге (+54%) и Москве (+52%).

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.