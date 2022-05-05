Исследование: интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в 1,5 раза
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Число посетителей российских онлайн-магазинов на фоне ухода международных торговых сетей в марте выросло на 23% относительно февраля, а в апреле — на 17%.
Самый большой прирост пользователей отмечен в городах-миллионниках: Красноярске (+61%), Самаре (+58%), Волгограде (+57%), Санкт-Петербурге (+54%) и Москве (+52%).
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.