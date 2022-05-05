Врач Половодова назвала риски для здоровья при частом использовании смартфона

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Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что частое использование смартфона может привести к искривлению позвоночника и головным болям.
Врач Половодова назвала риски для здоровья при частом использовании смартфона
  • Gettyimages.ru

«На самом деле смартфон влияет на осанку, особенно у детей. Из-за него может развиться искривление позвоночника. Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также того, что человек порой надолго «зависает» в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это всё, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе головными болями», — объяснила Половодова в беседе с URA.RU.

Использовать смартфон таким образом желательно не более 25 минут в день, добавила врач.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва В беседе с «Известиями» рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

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