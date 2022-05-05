Специалист в области IT Бедеров предостерёг от передачи личных данных с включённым VPN

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.

Так в беседе с «Известиями» он прокомментировал новую рекомендацию Центрального банка России, который предостерёг россиян от использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете.

«При поиске финансовых услуг в сети пользоваться VPN не опасно. Скорее вопросы возникают при передаче гораздо более конфиденциальных данных — например кодов доступа, различных паролей и другой защищаемой информации. Стоит обращать внимание на то, под каким именно VPN пользователь ищет информацию: при использовании непроверенных VPN существует значительный риск её перехвата», — предупредил специалист.

При заходе на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN есть риск стать жертвой финансовых мошенников, отметил Бедеров.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.