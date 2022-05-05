Мосприрода проведёт около 20 приуроченных ко Дню Победы мероприятий

Мосприрода с 6 по 10 мая проведёт цикл бесплатных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В период с 6 по 10 мая в экоцентрах и на природных территориях Москвы пройдут бесплатные экскурсии, квесты, мастер-классы, кинопоказы и другие тематические занятия», — говорится в сообщении.

В частности, в Измайловском лесопарке состоится мастер-класс «День Победы», а в парке «Кузьминки-Люблино» — выставка «Животные на войне».

В Битцевском парке организуют семейный квест «Следопыт».

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.