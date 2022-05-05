Пролголимаб включили в перечень используемых в Москве онкопрепаратов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
«Решение о применении пролголимаба в городском здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества», — заявили в пресс-службе.
Потенциальное число пациентов, которым показано назначение пролголимаба в 2022 году, составляет около 180.
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