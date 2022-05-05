Пролголимаб включили в перечень используемых в Москве онкопрепаратов

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Пролголимаб включили в перечень используемых в Москве онкологических препаратов. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Пролголимаб включили в перечень используемых в Москве онкопрепаратов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

«Решение о применении пролголимаба в городском здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества», — заявили в пресс-службе.

Потенциальное число пациентов, которым показано назначение пролголимаба в 2022 году, составляет около 180.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.

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