Пролголимаб включили в перечень используемых в Москве онкопрепаратов

Пролголимаб включили в перечень используемых в Москве онкологических препаратов. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

«Решение о применении пролголимаба в городском здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества», — заявили в пресс-службе.

Потенциальное число пациентов, которым показано назначение пролголимаба в 2022 году, составляет около 180.

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