На ВДНХ пройдут посвящённые Дню Победы праздничные мероприятия

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В Москве на ВДНХ с 6 по 10 мая пройдут концерты, спектакли, выставки и экскурсии, приуроченные ко Дню Победы.
На ВДНХ пройдут посвящённые Дню Победы праздничные мероприятия
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«ВДНХ — одна из главных площадок в столице, где празднуется День Победы... Основные события программы состоятся 9 мая. Кульминацией станет большой концерт у фонтана «Дружба народов» и салют», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Среди прочего отмечается, что 9 мая на ВДНХ собираются установить всероссийский рекорд, растянув «ленту памяти» длиной 370 м и шириной 7 м.

На Центральной аллее в День Победы состоится патриотическая акция «Сердце Победы». Также гостей выставки ждёт ещё целый ряд праздничных мероприятий разных форматов.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.

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