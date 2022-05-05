В Подмосковье проверили и отремонтировали более 70 мемориалов к Дню Победы
- РИА Новости
Об этом пишет телеканал «360».
Специалисты проверяли состояние газопровода на предмет утечек, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к «Вечному огню».
Кроме того, они провели регулировку высоты пламени, очистку горелок и охранных зон мемориалов от загрязнений, отрегулировали процесс сжигания газа.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приступили к работам по восстановлению исторического облика памятников архитектуры.