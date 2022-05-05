В Подмосковье проверили и отремонтировали более 70 мемориалов к Дню Победы

В Московской области сотрудники АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание и ремонт газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». В преддверии Дня Победы специалисты проверили работу 71 мемориала.

Об этом пишет телеканал «360».

Специалисты проверяли состояние газопровода на предмет утечек, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к «Вечному огню».

Кроме того, они провели регулировку высоты пламени, очистку горелок и охранных зон мемориалов от загрязнений, отрегулировали процесс сжигания газа.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приступили к работам по восстановлению исторического облика памятников архитектуры.