В Подмосковье проверили и отремонтировали более 70 мемориалов к Дню Победы

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В Московской области сотрудники АО «Мособлгаз» провели техническое обслуживание и ремонт газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». В преддверии Дня Победы специалисты проверили работу 71 мемориала.
В Подмосковье проверили и отремонтировали более 70 мемориалов к Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом пишет телеканал «360».

Специалисты проверяли состояние газопровода на предмет утечек, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к «Вечному огню».

Кроме того, они провели регулировку высоты пламени, очистку горелок и охранных зон мемориалов от загрязнений, отрегулировали процесс сжигания газа.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приступили к работам по восстановлению исторического облика памятников архитектуры.

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